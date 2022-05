Dégage autodelen start in Kortrijk: “Meer en meer gezinnen hebben geen nood meer aan eigen wagen”

Dégage!, een autodeelorganisatie waarbij particulieren hun wagen delen met buren, is gestart in Kortrijk. Griet Van Assche en Maarten Caesens delen hun Volkswagen Caddy met de buurt. Op 7 juni is er een Dégage-infomoment in Broelkaai 6.

Anders dan de gekende deelsystemen werkt Dégage met deelauto’s van particulieren. Steeds meer mensen beseffen dat hun auto te vaak stilstaat en gaan deze delen met mensen in de buurt. Zo ook Griet Van Assche en Maarten Caesens. Zij delen hun Volkswagen Caddy al een tijdje met de inwoners van Kortrijk.

“Onze auto staat best wel veel stil en daar zien we duidelijk een win-win in: kostendelend voor ons en minder wagens in omloop, een plus voor het milieu. Het autodelen zal ons nog wat meer bewust maken van ons eigen autogebruik. Grotere boodschappen lukken ook met de cargofiets. We geloven erg in het concept van autodelen en hopen ook andere auto-eigenaars te inspireren om te starten met delen en de gedeelde wagens te vermenigvuldigen”, aldus Griet, eigenaar van de eerste Dégage-deelauto in Kortrijk.

“Door je auto te delen, blijf je toegang hebben tot je auto maar kunnen anderen hem ook gebruiken. Eigenaars krijgen de exacte kost terugbetaald voor elke gedeelde kilometer. Hoe meer iemand anders met je wagen rijdt, hoe meer je dus terugkrijgt. En dat kan oplopen tot wel 1.000 euro per jaar of meer.”

DE WAGEN WAT VAKER AAN DE KANT

Autodelen zit in de lift in Kortrijk. “Meer en meer gezinnen kiezen voor de fiets bij hun dagelijkse verplaatsingen en hebben dus niet meer permanent nood aan een eigen wagen. Dergelijke initiatieven ondersteunen de wil om de wagen wat vaker aan de kant te laten staan”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

“Het voordeel van Dégage is dat je kan inhaken op een bestaand systeem. Je kan gebruik maken van onze expertise en wij zorgen centraal voor het administratieve werk zodat deelnemers zich kunnen focussen op het persoonlijke contact en het enthousiasmeren van buurtbewoners”, legt Eline Snacken van Dégage uit. “Gebruikers kunnen online een auto reserveren. Maar nadien moeten eigenaar en gebruiker wel nog afspreken voor het overhandigen van de sleutel.”