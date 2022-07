Defecte fietslift van de Reepburg in Kortrijk hersteld

Het project van 2,9 miljoen euro lag even onder vuur wanneer de fietslift van de Reepbrug in Kortrijk al na enkele dagen kampte met een defect.

De nieuwe wandel- en fietsersbrug werd begin juli geopend door het college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg, samen met tal van buurtbewoners. De Reepbrug kon echter pas sinds deze namiddag opnieuw gebruikt worden door fietsers.

Matti Vandemaele, Groen-gemeenteraadslid in Kortrijk, reageerde scherp op het voorval: “Na één week is de lift van de meest nutteloze brug van de stad Kortrijk al defect. Ook dit wordt een succesverhaal. Hopelijk zal de lift minder vaak stuk zijn dan de Budabrug.” Hij noemt het “morsen met belastinggeld”. De Budabrug wat verderop heeft sinds gebruik begin 2015 al verschillende herstellingswerken nodig gehad.

De nieuwe Reepbrug vormt een cruciale link tussen Overleie en de tip van het Buda-eiland, en geeft toegang tot het stadspark tip Buda. Voetgangers konden de brug zonder probleem oversteken, maar voor fietsers was het even wachten op de herstellingswerken. De fietslift was defect aan de kant van de Burgemeester Schinkelstraat.

Wout Maddens (Team Burgemeester), schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten, verwittigde deze voormiddag de Vlaamse Waterweg. Zij contacteerden vervolgens liftfirma Kone die kort daarop het defect aan de liftkabel herstelde.