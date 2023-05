Defecte brug veroorzaakte even verkeershinder in centrum van Veurne

Woensdagvoormiddag was er behoorlijk wat verkeershinder in het centrum van Veurne. De Nieuwpoortbrug aan de Ooststraat stond open en kon even niet meer dicht. Ondertussen is de brug wel terug dicht.

De politie leidde het verkeer om naar het centrum via de Zuidstraat. Via de Zuidstraat kon men dan de Markt bereiken. Op woensdag is het zeer druk in het centrum van Veurne omdat het dan de wekelijkse marktdag is. Fietsers konden wel nog de fiets- en voetgangersbrug gebruiken die naast de openstaande brug loopt. Wat de oorzaak was, is voorlopig nog niet bekend. Het is wel niet de eerste keer dat er problemen zijn aan deze brug.

Ondertussen is de brug wel terug dicht en kan het verkeer opnieuw via de Ooststraat naar het centrum rijden. (JT)