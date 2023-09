Deerlijk klaar voor autoloze zondag en urban trail in het centrum

Op zondag 24 september moeten de auto’s en vrachtwagens even wijken in de centrumstraten van Deerlijk. De vrijetijdsdiensten van de gemeente organiseren er een autoloze zondag met tal van activiteiten. De urban trail is een van de uitschieters.

“In de centrumstraten zorgen we in samenwerking met heel wat partners voor een goedgevuld programma waarmee we alle Deerlijkenaren uit hun kot willen lokken. Tijdens de urban trail trekken lopers en wandelaars samen op een sportieve ontdekkingstocht in en rond gebouwen in onze gemeente. We starten aan de Kazerne, trekken daarna onder meer richting het sportcentrum, het podium van d’Iefte, de Sint-Columbakerk, het natuurdomein Wijmelbroek en de Gaverfhal, en eindigen in het gemeentehuis.”

Urban trail gratis

“Een leuk parcours vol verrassing en afwisseling van 7 km. De urban trail voor lopers start om 10.30 uur, voor wandelaars om 10.45 uur. Per trail geldt een maximum van 150 deelnemers. Deelname is gratis. Alle deelnemers ontvangen, na de inspanning, een bonnetje voor een welverdiende consumptie aan de bar in de Kazerne. We lopen in groep aan een gezapig tempo dat voor iedereen aangenaam voelt. We streven naar een sfeervol evenement, geen wedstrijd.”

“Er staat een verzameling knotsgekke fietsen klaar”

“Er is nog heel wat meer te beleven. Om 10 uur kan men deelnemen aan de Stijn Devolder-fietsroute, een bewegwijzerde lus van 30 km. De kinderen krijgen op een verkeersparcours de kans om op een leuke en veilige manier vertrouwd te raken met het verkeer, de mobiele fietsenmaker Meneer Terten staat klaar om kleine of grote mankementen aan fietsen te repareren en er staat een verzameling knotsgekke fietsen klaar.”

“De mobiliteit staat in de kijker met de tuimelwagen en de dode hoek van een vrachtwagen. Om fietsdiefstallen te voorkomen, biedt de politiezone Gavers de mogelijkheid om fietsen te laten merken. Ook de jeugd wordt niet vergeten: een workshop breakdance, een skatepark, een silent disco en chill corner. Jeugdhuis De Caravanne is de place to be.”

Speelzone

“Je kan nieuwe beestjes ontdekken tijdens een insectensafari of met een gids op pad gaan langs enkele unieke plekjes vol stadsnatuur, er is een demonstratie airbadminton, de Harelbekestraat verandert in een levendige speelzone, de bib organiseert een boekenverkoop (1 euro per roman) en er is animatie van het acrobatenduo Ludo & Arsène en Cardboard Cabin.”