De Lijn zet geen extra feestvervoer in op oudejaarsavond

Net zoals vorig jaar voorziet De Lijn geen feestbussen of ander extra feestvervoer tijdens oudejaarsnacht. Dat heeft de vervoersmaatschappij donderdag beslist, na de aangekondigde maatregelen van het Overlegcomité. Er is wel een aangepast aanbod per provincie om te beantwoorden aan de lokale noden, klinkt het.

“Gezien de geldende coronamaatregelen met onder meer de sluiting van de horeca om 23 uur en de beslissingen van verschillende lokale besturen om geen grote evenementen zoals vuurwerk te organiseren, is er dit jaar geen feestvervoer”, meldt De Lij. Ook vorig jaar zette de maatschappij geen feestbussen in met oudjaar.

In alle regio’s is er wel vervoer dat beantwoordt aan de lokale noden, belooft De Lijn.

De laatste kusttrams in West-Vlaanderen vertrekken omstreeks 2.30 à 3 uur. In de regio’s Brugge en Oostende zijn er tot 1.30 ‘oudejaarsavondnetten’. De streekbussen rijden tot ongeveer 20.30 uur.

In Oost-Vlaanderen rijden de bussen op de stadsnetten van Sint-Niklaas en Aalst hun laatste rit tussen 20 uur en 21 uur. In Gent rijden de reguliere bussen tot 20 uur. Tussen 20 uur en 23 uur voorziet De Lijn een apart aanbod en van 23 uur tot 1 uur is het nachtnet actief.

Op het Antwerpse stadsnetwerk rijden de lijnen volgens de gewone vakantiedienstregeling, met trams tot 0.30 uur. Ook de bussen in streekvervoer rijden volgens de normale vakantiedienstregeling.

In Vlaams-Brabant rijden de Leuvense bussen volgens de vakantiedienstregeling, met nachtbussen tot 2.30 uur. In de Vlaamse rand rijden de bussen ook volgens de normale regeling, met drie extra late ritten in de regio Halle.

In Limburg rijden alle bussen volgens de vakantiedienstregeling.

Oudejaarsticket

Net als in voorgaande jaren kunnen reizigers gebruikmaken van een oudejaarsticket voor 4 euro. Daarmee kunnen ze tussen 31 december om 18 uur en 1 januari om 23.59 uur onbeperkt gebruik maken van alle bussen en trams van de Lijn, met uitzondering van de Limburgse snellijnen.