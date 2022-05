De Lijn verwacht vrijdag hinder voor tram- en busverkeer door vakbondsacties

De Lijn verwacht komende vrijdag hinder voor het tram- en busverkeer in heel Vlaanderen door een provinciale actiedag van het gemeenschappelijke vakbondsfront in Hasselt en Kortrijk. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij maandag gemeld in een persbericht. Over hoe groot de hinder zal zijn, wordt woensdag meer duidelijkheid verwacht.

De actiedag van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB is niet tegen De Lijn gericht, luidt het, maar is een signaal naar de regering omtrent de koopkracht en de loonnormwet van 1996.

Die wet zet een rem op de stijging van de lonen om de concurrentiepositie van Belgische bedrijven te beschermen tegenover de buurlanden, maar de bonden willen de huidige wet hervormd zien.

In de loop van woensdag 11 mei zal duidelijker worden in hoeverre het personeel van De Lijn de oproep van de vakbonden zal volgen en wat de omvang van de hinder zal zijn.