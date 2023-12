De Lijn verbindt vanaf 2024 Dentergem met Waregem

Vanaf januari 2024 zal Dentergem een rechtstreekse busverbinding met Waregem krijgen. Daarmee komt er eindelijk een antwoord op een vraag die de gemeente al in de jaren tachtig (!) had gesteld. “Deze lijn zal in de week om het uur heen en weer rijden”, aldus mobiliteitsschepen Yves Lambrecht (Eendracht).

“Het moet begin jaren 80 één van mijn eerste interpellaties geweest zijn”, meent burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) zich te herinneren. “Ik heb toen een brief gestuurd naar wat nog de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen heette. Er was geen verbinding met Waregem en dat vonden we toen al een groot gemis. We bleven in de loop der jaren pogingen ondernemen, maar steeds zonder resultaat.”

“Nu komt daar gelukkig eindelijk verandering in. Een paar jaar geleden liet het kabinet van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) weten dat er ruimte voor is. Via het decreet basisbereikbaarheid heeft Vlaanderen de lokale besturen immers de kans gegeven om het openbaar vervoer mee vorm te geven. Dentergem behoort tot de Vervoerregio Midwest, waarvoor een budget van net geen 14 miljoen euro is voorzien.”

Nieuwe lijn

Concreet betekent het dat er twee lijnen door de gemeente zullen rijden. “Er is de bestaande lijn 73 Tielt-Deinze die behouden blijft en vooral voor de schoolgaande jeugd zeer interessant is”, vult mobiliteitsschepen Yves Lambrecht aan. “Die rijdt vooral in de spits of wanneer het nodig is in functie van school of werk. In plaats van vier ritten Tielt-Deinze en drie ritten Deinze-Tielt in beide richtingen worden nu vijf ritten voorzien en dit enkel op weekdagen.”

“Vanaf januari is er geen sprake meer van de lijn 53 Tielt-Aarsele-Dentergem-Ooigem-Kortrijk, maar spreken we van de nieuwe lijn 13 Tielt-Dentergem-Waregem. Die nieuwe lijn rijdt op weekdagen en zaterdag om het uur tussen Tielt en Waregem via Dentergem. Op zondag zal dat om de twee uur zijn. Concreet betekent dit dat het aantal ritten voor de huidige lijn Tielt-Kortrijk in de werkweek wordt opgewaardeerd van negen naar dertien ritten en dit met als eindhalte Waregem. Wie naar Kortrijk wil reizen, moet overstappen in Waregem.”

Flexbussen

Van de belbus is niet langer sprake, maar het concept blijft bestaan in de vorm van de flexbus, die je nog steeds zal kunnen reserveren en dan komt die naar een halte naar keuze. Die zijn al vanaf 6 december te reserveren. Dat is mogelijk via Hoppin.be of via een gelijknamige app voor je smartphone. Je kan ook bellen naar de Hoppin-centrale op het nummer 0800 12 2 12. Op tijd reserveren, is belangrijk. Bij elke boeking wordt bekeken wat voor jou de meest geschikte oplossing is. Dat kan de flexbus zijn, maar ook een combinatie van een vaste lijn of zelfs de trein.”

Ambitieus

Voorlopig is het dichtste Hoppin-punt in de buurt het treinstation van Aarsele, waar je makkelijk van trein naar bus of omgekeerd kan ‘hoppen’. “Maar er zijn gesprekken gaande om ook zo’n Hoppin-punt in Dentergem zelf te voorzien”, zegt de burgemeester. “We zijn daarvoor in gesprek met het Agentschap Wegen & Verkeer. Eén van de mogelijkheden is om zo’n punt te voorzien aan De Kortekeer, maar dat staat op dit moment nog niet vast.”

Het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio is ook ambitieus op andere vlakken. Zo wil het dat tegen 2030 40 procent van alle verplaatsingen duurzaam zijn en dat er minder kilometers gereden worden met de auto en de vrachtwagen. Het combineren van verschillende vervoersmiddelen zoals trein, bus, fiets of een deelauto is een uitgangspunt.

Andere uitgangspunten zijn de wagen en de vrachtwagen meer aan de kant laten. Steden, dorpen en economische knooppunten vlot bereikbaar houden ook. Het plan wil bijdragen tot betere ruimtelijke ordening. Er mogen geen dodelijke verkeersslachtoffers vallen en het drukke verkeer moet uit de steden en dorpen verdwijnen. Waar er vraag is naar mobiliteit komt er een aangepast aanbod. De regionale mobiliteitsplannen zijn de eerste in hun soort, binnen een nieuw wettelijk kader. Het plan kijkt een langere tijd vooruit, tot 2030 met een doorkijk tot 2050.