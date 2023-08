De Lijn schrapt in aanbod wegens personeelstekort

De Lijn gaat vanaf 1 september over heel Vlaanderen bepaalde ritten tijdelijk structureel schrappen wegens personeelstekorten. Drukke lijnen en schoolritten worden gevrijwaard, benadrukt de Vlaamse vervoersmaatschappij.

De aanpassing aan de dienstregeling zal gebeuren verspreid over heel Vlaanderen en geen grote impact hebben, zegt woordvoerder Karen Van der Sype. Het gaat volgens De Lijn om ongeveer 0,75 procent van alle ritten.

Chauffeurs en technici

“De zoektocht naar nieuwe chauffeurs en technici is een aanzienlijke uitdaging, vooral in regio’s waar de concurrentie groot is”, zegt ze. Er vielen de voorbije tijd al geregeld ritten weg. Om een betrouwbare dienstverlening te garanderen, kiest De Lijn er daarom voor om tijdelijk de frequentie op een aantal buslijnen te verlagen.

Reizigers zullen de aangepaste dienstregeling kunnen zien in de routeplanner van De Lijn. In de komende dagen zal de vervoersmaatschappij de reizigers verder informeren. Zodra er weer voldoende personeel beschikbaar is, zal de regeling worden teruggedraaid, klinkt het.

Tekort aan bussen

Vakbond ACV Openbare Diensten ziet momenteel vooral een tekort aan beschikbare bussen. “Wanneer jarenlang geen of te weinig bussen worden vernieuwd, komt er een kantelpunt waar de trage instroom de uitval niet meer toedekt”, klinkt het daar.

De vakbond meent dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) beter nog een aantal dieselbussen had aangekocht. De eerste elektrische bussen hebben nog kinderziektes en er is nog een leerproces nodig, zegt ACV-vakbondsman Jo Van der Herten.