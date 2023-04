De Lijn knipt fors in aantal haltes in regio Kortrijk

De doorgedreven besparingen van het voorbije decennium bij De Lijn noopt de vervoersmaatschappij tot een letterlijke en figuurlijke koerswijziging. Vanaf juli start de uitrol van het plan ‘basisbereikbaarheid’. “We willen focussen op de verbindingen waar de vraag het grootst is”, zegt de vervoersmaatschappij. In Kortrijk verdwijnt zo de verbinding tussen Marionetten en Rollegem, de verbindingen tussen Heule, Gullegem en Kortrijk worden samengebracht en in de achterliggende wijken wordt er geknipt in het aantal haltes.

De Lijn heeft in maart haar plan ‘basisbereikbaarheid’ uit de doeken gedaan. Dat plan werd de voorbije weken uitvoerig bediscussieerd met de lokale besturen. Rode draad doorheen het plan: de bestaande middelen efficiënter inzetten. In plaats van zich te richten op een enorm aanbod aan bussen, wordt het openbaar vervoer in Vlaanderen vanaf 1 juli gefaseerd ‘vraaggestuurd’.

Over heel Vlaanderen worden er zo’n 25.000 trajecten aangepast, ofwel zo’n 40 procent van het totale aanbod van De Lijn. Ook een aantal trajecten uit de regio Kortrijk vallen binnen die categorie. Tot de regio Kortrijk rekent De Lijn ook de routes uit Menen, Wervik, Wevelgem, Harelbeke, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Moeskroen, aangezien die vaak met elkaar verbonden zijn.

Weg uit de wijken

Het plan basisbereikbaarheid zorgt voor wat aanpassingen in de buslijnen die passeren langs Hoog Kortrijk. Zo komt er een verhoging van het aantal ritten richting het ziekenhuis AZ Groeninge. De lijn tussen de Marionetten en Rollegem verdwijnt vanaf juli. Een tweede belangrijke wijziging valt op te merken bij de trajecten tussen Kortrijk-Gullegem-Heule, ofwel lijnen 42, 60 en 62. De drie lijnen worden allemaal samengebracht in één nieuw traject, met Heuleplaats als middelpunt.

De frequentie van het aantal bussen op het eengemaakte traject zal wel verhogen, al valt niet uit te sluiten dat er een aantal haltes zal verdwijnen. Ook het aantal bussen tussen het station van Kortrijk en het ontmoetingscentrum in Lauwe, ofwel lijn 81, gaat de hoogte in. In het nieuwe plan zou er elk half uur minstens één bus tussen beide plekken moeten vertrekken. De lijn 72, tussen Kortrijk – Harelbeke – Deerlijk – Anzegem zal vanaf de zomer via de hoofdbaan Deerlijksesteenweg, Harelbekestraat rijden en niet langer via de wijken. Dat betekent dat er in die wijken heel wat haltes geschrapt zullen worden.

De Lijn maakt zich echter sterk dat er voor de inwoners van de achterliggende wijken een halte blijft op wandelafstand.

nieuw nummer

Op verschillende trajecten in de vervoerregio Kortrijk worden haltes geschrapt. Over hoeveel en welke haltes het gaat, wil De Lijn nog niet gezegd hebben. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, noemt het een “overtrokken discussie”, want “wat heb je aan een paal met een bord als daar zelden iemand opstapt?”.

De aanpassingen aan de lijnen betekenen ook dat heel wat trajecten een nieuw nummer en voorvoegsel zullen krijgen. “Een stadslijn met een hoge frequentie krijgt een lijnnummer met één cijfer. Een streeklijn waar je de hele dag op kan rekenen, twee cijfers. Een functionele lijn of lijn die alleen tijdens de spits rijdt, zoals de schoollijnen, krijgen drie cijfers. Tramlijnen krijgen het prefix T of M, als ze ook ondergronds rijden. Een snellijn krijgt het prefix X van expresslijn en nachtlijnen zul je herkennen aan het voorvoegsel N.

In de loop van mei komt De Lijn met een antwoord op de vraag welke haltes nu precies verdwijnen en start De Lijn met een grootschalige communicatie richting al zijn reizigers.