De Lijn bestelt zeven elektrische bussen voor Brugge

De raad van bestuur van De Lijn heeft het licht op groen gezet voor de bestelling van 7 elektrische midibussen bij Yes-EU. “De minibussen zullen vanaf de zomer 2023 worden ingezet om het historische stadscentrum van Brugge emissievrij te bedienen. Goed voor een investering van 1,97 miljoen euro”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Met hun lengte van 8,5 m zijn deze modern elektrische bussen ideaal geschikt voor de Brugse stadskern. Ze kunnen tot 60 passagiers vervoeren. Ze beschikken over USB-laders en een elektrische oprijplaat voor kinderwagens en rolstoelen. Iconen die aangeven waar de rolstoel of kinderwagen geplaatst kan worden, zijn ingelegd in de vloer met hout-look. De kunstlederen zetels zijn voorzien van ingelegde iconen om voorbehouden zitplaatsen aan te duiden. De bus beschikt over verschillende veiligheidssystemen voor de chauffeur en voetgangers.

Emissievrij

Met deze bestelling biedt De Lijn een antwoord op de vraag van het Brugs stadsbestuur om het historische stadscentrum te bedienen met kortere en emissievrije bussen”, zegt minister Peeters. “De Lijn zet hiermee een bijkomende stap naar volledig emissievrij openbaar vervoer in 2035.”

Deze bestelling is inderdaad goed nieuws voor de Bruggeling en de miljoenen toeristen die we jaarlijks mogen verwelkomen”, voegt burgemeester Dirk De fauw eraan toe. “Bovendien zullen deze e-bussen nog minder geluidshinder produceren, wat het historisch-toeristisch karakter van Brugge ten goede zal komen.”

Kasseien

Brugs financiënschepen Mercedes Van Volcem zegt: “Dat is fantastisch nieuws voor onze stad. We zijn al lang vragende partij naar kleine bussen op maat van onze historische binnenstad met zijn smalle straten. Ze hebben ook een positief effect inzake het onderhoud van onze publieke ruimte want de grote bussen zorgen er ook voor dat dat de kasseien steeds opnieuw aangelegd moeten worden.”