De kritiek op het nieuw Brugs bussenplan groeit, zelfs binnen de politieke meerderheid

Het stadsbestuur zal van 2 oktober tot 15 november de Bruggelingen bevragen over het bussenplan dat begin juli ingevoerd werd. Dat doet het omdat de kritiek groeit. Niet alleen bij de oppositie, maar ook binnen de politieke meerderheid is er ergernis over afgeschafte bushaltes. Zelfs ex-schepen en CD&V-lid Hilde Decleer spaart haar kritiek niet.

Gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA) bond vorige week de kat de bel aan. Haar politieke fractie vraagt een versnelde aanpassing van het bussenplan om de grootste pijnpunten weg te werken: “In september al, en niet pas binnen een half jaar! Twee punten zijn hoogdringend: extra haltes die voor senioren, scholieren en minder mobiele mensen noodzakelijk zijn én een voorkeursbehandeling voor Bruggelingen op de centrumshuttle.”

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) sluit zich aan bij de kritiek en vraagt om een open vergadering, met alle actoren, om op die manier een doordacht bussenplan uit te tekenen.

Voor Janos Braem (Groen) ligt de fout op Vlaams niveau: “Met basisbereikbaarheid had toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de expliciete bedoeling om het aantal haltes te verminderen. Er wordt al jaren bespaard op De Lijn. Het is hypocriet dat N-VA nu het bussenplan aanklaagt, terwijl hun eigen minister de problemen veroorzaakt heeft.”

Geen cijfers

Opvallend is dat ook de partij Vooruit, die nochtans deel uitmaakt van het stadsbestuur, openlijk kritiek uit. Voormalig schepen Annick Lambrecht, als Vlaams parlementslid op de oppositiebanken, zal maandag over dit heikel dossier interpelleren tijdens de gemeenteraad.

Ze hekelt de sociale gevolgen van het bussenplan, “dat vele inwoners in de vervoersarmoede stort”. Zij laakt het feit dat noch de stad, noch De Lijn, noch Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) haar precieze cijfers kunnen bezorgen over hoeveel mensen aan elke Brugse halte op- en afstappen: “Het beperkt aantal passagiers was nochtans dé aanleiding om haltes af te schaffen.”

Vereenzaming

Volgens fractieleider Pascal Ennaert heeft zijn partij geen inspraak gehad in de opmaak van het nieuwe openbaarvervoersplan, omdat Vooruit geen vertegenwoordiger heeft in de vervoerregio. “Het plan heeft negatieve sociale aspecten: minder mobiliteit, meer vereenzaming, wijken zijn onbereikbaar, de trajecten duren langer, de loopafstand naar opstaphaltes is groter.”

Zelfs voormalig toerismeschepen Hilde Decleer (CD&V) spaart haar kritiek niet. “Aan de Gentpoortstraat kunnen reizigers vaak niet opstappen omdat de centrumshuttle te vol zit. Door werken in de Vlamingdam wordt de Ezelstraat nog altijd niet bediend. Er zullen twee verschillende rondes in de binnenstad nodig zijn.”

“Daarnaast moeten er langs de Brugse ring vlotte opstapplaatsen richting station voorzien worden, zodat mensen op tijd hun trein kunnen halen. Die bekommernis heb ik al in maart 2021 aangehaald!”, aldus Hilde Decleer, die ook het tekort aan haltes in de Stockveldewijk, Kruisabeele, Blauwe Toren, Dampoortkwartier en Assebroek aankaart. “Aan seniorenresidenties Berkenhof en Westervier zijn er geen haltes meer. Er is zelfs geen stadsbus meer naar Ver-Assebroek!”

BuurtUber

Voor Sandrine De Crom (Open VLD) heeft het nieuwe bussenplan veel weg van een metroplan: “Het moet geoptimaliseerd worden. Misschien kan het aangevuld worden met een gratis buurtUber. Een uitstap naar zee, maar zelfs een afspraak in het Huis van de Bruggeling, kan via zo’n app gedeeld worden.”

Haar partijgenote, schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem, wil alvast extra banken plaatsen op de plekken waar mensen te lang moeten wandelen naar een halte.

Basisbereikbaarheid

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst erop dat het nieuw bussenplan het gevolg is van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ van de Vlaamse overheid: “Minister Ben Weyts (N-VA) koos voor een ‘vraaggericht systeem’. Binnen de centrumsteden wordt naar een minimale afstand van 400 meter tussen halteplaatsen gestreefd, buiten de stad om de 600 meter.”

“Als stadsbestuur zullen we zelf vanaf 6 januari 2024 zorgen voor een verhoogde bediening van Noord-Brugge, via het aanbieden van ‘vervoer op maat’, met een vast traject tussen het station van Brugge en Zeebrugge. Zo worden Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege zes keer per dag bediend. We investeren 141.000 euro.”

Bevraging

“Onze gratis centrumshuttle, kostprijs 900.000 euro per jaar, wordt goed gebruikt. Tussen 1 juli en 2 augustus telden we 22.363 passagiers. Dat is gemiddeld 699 passagiers per dag, voor het merendeel (56,4 procent) toeristen. Wat logisch is in de vakantie.”

“De Stad kreeg al vele opmerkingen, we organiseren daarom een bevraging van 2 oktober tot 15 november digitaal en op papier. Iedereen kan deelnemen. Eind dit jaar volgt een evaluatie die de basis vormt voor een verdere dialoog met De Lijn. Vroeger is zinloos, we willen de ervaringen van de scholieren in september meenemen in de evaluatie”, aldus Dirk De fauw, die de gemeenteraad maandag zal vragen om alle interpellaties over de bussen uit te stellen voor een aparte commissievergadering met mensen van De Lijn.