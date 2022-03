De Haan en Blankenberge pakken parkeeroverlast Harendijke verschillend aan

In de Bremwijk in Harendijke wordt door het Blankenbergse stadsbestuur een nieuwe blauwe zone gerealiseerd, mét het systeem van bezoekerskaarten dat ook elders in de stad werd ingevoerd. De stad doet dit om de parkeeroverlast in de wijk in te dijken, maar aangezien Harendijke vooral op grondgebied Wenduine ligt, lijken de problemen daarmee slechts gedeeltelijk van de baan. Gemeente De Haan kiest voor een andere aanpak.

“Er is inderdaad overleg geweest met de buurgemeente, maar de blauwe zone is voor ons geen optie. Vooreerst omdat die handhaving – Blankenberge werkt met een privéfirma, wij niet – niet zo evident is, maar ook omdat we in De Haan voor een uniforme blauwe zone-regeling kozen met maximum 1 uur parkeren. Dat is voor de bewoners daar uiteraard niet aangewezen”, licht schepen van Mobiliteit Marleen De Soete (Vooruit!) toe.

Gemeente De Haan is wel van plan om in de Wulpjesweg enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten. “Bij grote drukte situeert de parkeeroverlast zich vooral in die ene straat. We zijn dan ook van plan om enkel daar in te grijpen. De bewoners van de andere straten zijn geen vragende partij voor zo’n regeling”, klinkt het. De zoneborden moeten wel nog aangebracht worden, maar volgens De Soete is dat een kwestie van hooguit enkele weken. “De politieverordening is ondertussen al aangepast. We gaan er nu eerstdaags nog over communiceren met een bewonersbrief, en tegen de paasvakantie zouden ook de bordjes er moeten staan”, aldus de schepen.