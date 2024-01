“De Geite is blinde vlek op de kaart geworden”: door werken overdag geen lijnbussen meer op Sint-Jozef in Hooglede

Door werkzaamheden in Staden passeren er tijdens de dag geen lijnbussen meer op Sint-Jozef in Hooglede, en dit nog tot het einde van het jaar. Denise Vantieghem (79) en haar man Noël Vanderiviere (84) zijn verbolgen over die situatie, zij nemen namelijk geregeld de bus naar Kortemark om daar boodschappen te doen.

“De Geite is een blinde vlek op de kaart geworden”, steekt Denise van wal. “Wij hebben geen auto en ook fietsen is moeilijker. Zonder bus kunnen wij eigenlijk niet meer weg, dan moeten we rekenen op een buur om ons te voeren. ’s Ochtends en ’s avonds passeert er een bus die de schoolkinderen meeneemt, waarom kan er dan ook overdag eens geen bus passeren?”

De flexbus biedt wel een alternatief. Maar ook daar heeft Denise geen goede ervaringen mee. “Het is erg omslachtig om iemand aan de lijn te krijgen, dat blijft maar duren!” Schepen van Mobiliteit Julie Misplon (Allen 8830) heeft begrip voor de frustraties.

Extra bussen

“Ik wil eerst en vooral kaderen dat dit om een tijdelijke situatie gaat. Dit heeft niks te maken met de nieuwe vervoersregeling. De werken in de Bruggestraat in Staden zorgen voor de problemen. Hierdoor is de dienstregeling die via Staden langs De Geite en Torhout passeert geknipt. De bus trekt nu via Zarren naar Kortemark en dus tijdelijk niet via De Geite. Er zijn wel spitsbussen voor het woon-werkverkeer maar de uurverbindingen tijdens de dag passeren niet. Er is nochtans wel een alternatief met de flexbus. Er waren aanvankelijk veel problemen met de belcentrale maar dat is ondertussen ook al verbeterd.”

“Ook met de Hoppinapp kan je een bus bestellen. We gaan echter navragen of het mogelijk is om extra bussen te voorzien. De Lijn is een aparte organisatie, dus niet alles wat gevraagd wordt, is mogelijk. Toch is er ook al goed nieuws. De bus die vanuit De Geite meestal te laat in Roeselare arriveerde waardoor kinderen te laat op school aankwamen, zal vanaf 2 maart 17 minuten vervroegd worden”, aldus Julie Misplon.