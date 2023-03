De dorpskern van Lissewege wordt een zone voor plaatselijk verkeer.Zo wil het Brugs stadsbestuur het sluipverkeer in het witte polderdorp een halt toeroepen.

Het Brugs stadsbestuur kreeg van verschillende inwoners van Lissewege de melding dat de verkeerssituatie in de dorpskern onveilig was door sluipverkeer. Voor burgemeester Dirk De fauw is verkeersveiligheid een topprioriteit: “Daarom beslisten we om van de dorpskern een zone voor plaatselijk verkeer te maken.”

Deze zone bevindt zich tussen vier kruispunten: Stationsweg x Ter Doeststraat, Zeebruggelaan x Stationsstraat, Wulfsberge x Lisseweegs Vaartje en Lisseweegse Steenweg x Doornweg. De verkeersborden die dat moeten aanduiden worden deze week geplaatst.”

Wegversmallingen

“Deze beslissing komt er niet zomaar. In het verleden namen we al een reeks maatregelen, zoals de aanleg van rijbaankussens in de Gijzeleweg, vier wegversmallingen in het Lisseweegs Vaartje, snelheidsremmende maatregelen in Onder de Toren en de invoering van een zonaal vrachtroutenetwerk in Lissewege en Zwankendamme. Deze ingrepen bleken echter onvoldoende om het sluipverkeer te weren. Door de dorpskern voor te behouden voor plaatselijk verkeer willen we de verkeersveiligheid waarborgen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.