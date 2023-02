De Bombardierbrug in Brugge wordt de komende maanden hersteld

De Bombardierbrug in Brugge, bekend als de fietsersbrug Brugeoise, over het kanaal Gent-Oostende, wordt intensief gebruikt, met name door schoolgaand verkeer. De brug is aan een grondige renovatie toe waardoor de brug vanaf 20 februari afgesloten wordt. Voor fietsers en voetgangers wordt een omleiding voorzien. Deze tijdelijke situatie zal duren tot eind augustus.

Brugge is omgeven door water wat maakt dat auto-, fiets- en voetgangersbruggen belangrijk zijn voor de ontsluiting van de stad. “We plannen aanzienlijke investeringen in de herbouw en renovatie van verschillende bruggen, waaronder de Bombardierbrug. Voor de Bombardierbrug gaat het om een investering van 1,3 miljoen euro”, vertelt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Ik heb de ambitie om meer mensen aan het fietsen te krijgen en dat voor alle soorten verplaatsingen van het werk, naar de school of de winkel. Door de Bombardierbrug te renoveren zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad.”

Brugtrillingen

De Vlaamse Waterweg nv zal het stalen brugdek renoveren, de betonnen onderdelen herstellen, de wegdekbekleding en brugdekvoegen vernieuwen en twee nieuwe pijlers plaatsen onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen.

“Opnieuw een Brugse brug die onder handen genomen wordt”, zegt de Brugse schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Een opsteker voor fietsend Brugge, want de Bombardierbrug wordt veelvuldig gebruikt en verbindt Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Na ontwikkelingen in de dossiers rond de Steenbruggebrug, de Krakelebrug en de Kruispoortbrug, ben ik blij dat dit dossier ook aangepakt wordt. De fietsersbrug is al enige tijd aan een grondige renovatie toe”.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Om de werken vlot én veilig uit te voeren, wordt de brug vanaf 20 februari afgesloten voor alle verkeer en dit tot vermoedelijk eind augustus 2023. Voor voetgangers en fietsers wordt een omleiding voorzien via de Bargeweg.

Tijdens bepaalde uitvoeringsfases zal het jaagpad uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk worden afgesloten maar worden lokale omleidingen voorzien. Langs de linkerover, kant Vaartdijkstraat, blijft de doorgang verzekerd via een tijdelijk aangelegd fietspad langs de inrit van het VTI.

Voor het jaagpad op rechteroever in de Lappersfortstraat blijft doorgang verzekerd via een lokale omleiding via de Baron Ruzettelaan. De toegang tot het Edward Joossensplein is op deze momenten mogelijk via de Lappersfortstraat.

Demontage

Op 11 maart wordt het brugelement over het kanaal Brugge-Gent tijdelijk verwijderd voor schilderwerken. Tijdens deze hijsoperatie zal het jaagpad op linker- en rechteroever van 6 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds onderbroken zijn voor alle verkeer. De doorgang blijft echter verzekerd via een omleiding die loopt via de Baron Ruzettelaan.

Hermontage van het stalen brugdeel over het kanaal is voorzien in de tweede helft van juni 2023. De werken worden uitgevoerd door Besix n.v. voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. De werken worden medegefinancierd door Europa.