De bel van de kusttram doet het té goed: De Lijn vraagt fabrikant volume te verlagen na klachten

De nieuwe kusttram moet verplicht een toontje lager zingen. Alles samen krijgen 48 toestellen de komende maanden een nieuwe bel. “De Lijn is er zich van bewust dat het belsignaal te luid klinkt. We hebben aan fabrikant CAF gevraagd om het volume van de bel te verlagen”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij.

Wie in de buurt van tramhaltes aan onze kust stond, kon de voorbije maanden flink schrikken. Reden? Het dubbel belsignaal van de nieuwe kusttram was een stuk luider dan voorheen. En dat zorgde voor overlast en enkele klachten bij vervoersmaatschappij De Lijn.

Naar enkel signaal

Daar zijn ze zich bewust van de problemen met de bel van de nieuwe Zeelijner. Het gaat om 48 toestellen waarbij het euvel moet verholpen worden. “De Lijn is er zich van bewust dat het belsignaal te luid klinkt. We hebben aan fabrikant CAF gevraagd om het volume van de bel te verlagen”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij. “Ook is er gevraagd om het dubbele belsignaal te vervangen door een enkel belsignaal. Aan deze technische wijzigingen wordt momenteel gewerkt door CAF.”

De Lijn verwacht een oplossing in het eerste kwartaal van 2022. Volgens verwachting zal de aanpassing na een korte testfase kunnen worden doorgevoerd op alle 48 kusttrams. Het belsignaal is wél noodzakelijk om omstaanders te kunnen waarschuwen aangezien de tram erg stil is, maar het volume gaat dus een stuk naar omlaag. (MM)