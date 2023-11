Dan toch geen verdere infrastructuurwerken gepland aan station van Waregem, ondanks eerdere stabiliteitsproblemen

De spoorwegen plannen geen verdere infrastructuurwerken aan het station van Waregem, ook niet na de opknapwerken die volgden uit de stabiliteitsproblemen van begin september. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Jasper Pillen (Open Vld) aan bevoegd minister Georges Gilkinet (Ecolo-Groen).

Stabiliteitsproblemen

In september van dit jaar werd de bromfietsenstalling geëvacueerd omwille van stabiliteitsproblemen. De brandweer kwam ter plaatse en de spoorwegen gingen over tot een urgente inspectie. Er werd een brede scheur vastgesteld in het onderste deel van drie dubbelwandige panelen. Minister Gilkinet laat nu weten dat die brede scheur is ontstaan als gevolg van het gewicht van een gemetselde constructie die diende om kabels naar beneden te leiden. De constructie kon echter steeds de volledige last dragen, waardoor de veiligheid van de reizigers en de gebruikers van de fietsenstalling steeds gewaarborgd werd, in tegenstelling tot wat op dat moment gevreesd werd.

“De lokale herstellingswerken aan het plafond van de fietsenstalling hebben geen invloed op eventuele toekomstige infrastructuurwerken”, stelt bevoegd Mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) in zijn schriftelijke antwoord aan voormalig Kamerlid Pillen.

Beloofde werken geschrapt

In het verleden werden nochtans infrastructuurwerken beloofd aan stad Waregem, maar die bleken dit voorjaar tijdens de Roadshow (de presentatie waarbij de NMBS haar plannen uit de doeken doet, red.) geschrapt te zijn. Jasper Pillen betreurt dat: “Men is wispelturig of minstens voorbarig geweest in de beloftes en communicatie aan de stad en haar inwoners. Ondanks protest van inwoners door de gebrekkige toegankelijkheid van het station en pendelcijfers die jaar na jaar stijgen. Het station van Waregem is belangrijk: elke weekdag stappen hier ruim 2.500 Zuid-West-Vlamingen op.”