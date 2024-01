Dagelijks rijden 300 bussen door smalle Sint-Kruisstraat in Assebroek: “Ronduit absurd”

Het nieuwe bussenplan van De Lijn blijft voor kritiek zorgen. Een bewoner van de Sint-Kruisstraat in Assebroek is ten einde raad: er passeren nu 300 bussen per dag in zijn straat. En dat in een buurt met vijf scholen. De schooldirectie van OLVA beaamt: “Deze situatie is zeer onveilig.”

“Sedert de nieuwe regeling in voege is getreden, wordt onze straat, de Sint-Kruisstraat in Assebroek letterlijk overspoeld met bussen van De Lijn”, zucht bewoner Geert Brauwers. “Met het nieuwe plan stuurt De Lijn twee drukke lijnen (3 en 4) door onze straat, wat neerkomt op 7 dagen op 7 gemiddeld om de drie minuten een bus.”

“Vroeger reden er hier geen bussen, het grootste deel van de dag zijn die bussen zo goed als leeg, ik detecteer amper twee mensen op die bussen. Als ik het uitreken, rijden er nu ongeveer 300 bussen per dag door onze straat.”

Vijf scholen

Geert Brauwers wijst erop dat er in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Kruisstraat vijf scholen zijn, met heel wat verkeer en schoolgaande jongeren per fiets: “Deze straat is al moeilijk voor gewone wagens. Ze is smal, er zijn parkeerplaatsen aan één kant, het is dus al onmogelijk voor twee auto’s om elkaar te kruisen.”

“Door deze smalle straat dagelijks 300 grote bussen jagen, is ronduit absurd. Ik hoop dat er alsnog een evaluatie komt en dit soort wantoestanden teruggeschroefd kan worden. Uiteraard wensen wij liefst geen bussen of anders kleinere en veel minder”, aldus deze Bruggeling, die ten einde raad is.

Brief

Hij heeft een brief gestuurd naar Vlaams minister Lydia Peeters, om te protesteren tegen die gang van zaken: “Alle buren zijn unaniem. Er is niet eens een bushalte in de straat, de vraag komt dus niet van de omliggende scholen. Zelfs de chauffeurs klagen dat ze met hun mastodonten van bussen door deze smalle straat moeten laveren. Met de buurt willen we actie ondernemen, want De Lijn zal de toestand pas over een half jaar evalueren.”

Volgens Joost Laeremans, directeur van het Sint-Andreaslyceum in de Fortuinstraat, is het toegenomen aantal bussen er niet op vraag van zijn school gekomen: “Uiteraard wensen wij dat onze school goed ontsloten wordt met het openbaar vervoer. Maar we waren geen vragende partij in dit dossier.”

“Zelf heeft SASK gelukkig minder last van die bussen. De Fortuinstraat mondt uit in de Sint-Kruisstraat, waar op smalle plaatsen bussen elkaar niet kunnen passeren en voor files zorgen. Ik heb vernomen dat onze collega’s van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Collegestraat in Assebroek meer hinder ondervinden.”

Onveilig

Michiel Van den Berghe, adjunct-directeur van OLVA, beaamt de woorden van de bezorgde buurtbewoner: “Vroeger bediende lijn 4 de Collegestraat en reed de bus vervolgens via de Fortuinstraat naar de kerk van Sint-Kruis. Door het nieuwe bussenplan passeren hier nu twee buslijnen.”

“Lijn 3, die langs de Nijverheidsstraat loopt en Sport Vlaanderen bedient, rijdt via de Sint-Kruisstraat naar de Vossensteert. Lijn 4 passeert ook de Sint-Kruisstraat. Twee bussen moeten manoeuvreren door een smal straatje, in feite zou er hier geen bus mogen rijden.”

Paaltjes

“We hebben het probleem besproken met de directies van alle scholen uit de buurt. Een van onze directeurs, Karel Scherpereel is gemeenteraadslid. Hij heeft het dossier voorgelegd aan het schepencollege. Er is ons beloofd dat er in overleg met De Lijn maatregelen zouden genomen worden. Maar het enige dat er gebeurd is, is dat er paaltjes weggenomen zijn, zodat de bussen er makkelijker kunnen passeren.”

“Het gaat om een zeer onveilige situatie. Tal van leerlingen komen vanuit het Veltembos en vanuit de nieuwe woonwijk halverwege de Sint-Kruisstraat te voet of per fiets naar school. Ze worden geconfronteerd met files en grote bussen die gevaarlijke manoeuvres uitvoeren. Tot overmaat van ramp rijdt er dan nog ‘s morgens en ‘s avonds een accordeonbus vanuit Beernem door die straat! De situatie moet dringend veranderen!”

Voorspeld

De Lijn houdt haar antwoord in beraad. Burgemeester Dirk De fauw zucht: “We hadden die problemen voorspeld. Vorig jaar kaartte gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit) aan dat De Lijn sedert de zomer van 2023 Sport Vlaanderen in de Nijverheidsstraat niet meer bediende. We hebben toen bij De Lijn aangedrongen om een oplossing uit te dokteren.”

“De Vlaamse Vervoersmaatschappij heeft ingrepen: sedert 6 januari 2024 bedient De Lijn Sport Vlaanderen, maar door die ingreep rijden er opnieuw bussen door de Sint-Kruisstraat. We kunnen die wijziging op korte termijn niet onderdaan maken, maar kijken welke maatregelen wel mogelijk zijn. De enige oplossing is parkeerplaatsen insnoeren, zodat de bussen en auto’s elkaar makkelijk kunnen kruisen….”