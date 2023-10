Cross zorgt donderdag voor verkeershinder in Ardooie

Op donderdag 19 oktober zal er verkeershinder zijn in het centrum van de gemeente Ardooie. Oorzaak is de internationale cyclocross.

Omdat er reeds in de voormiddag gecrosst wordt, wordt het parcours in de vroege voormiddag al afgesloten voor alle verkeer. Het parcours start in de Stationsstraat. De betrokken straten zijn de Berlingmolenstraat en de Eekhoutstraat.

Het verkeer van en naar Koolskamp zal de ganse dag omgeleid, worden en dit tot rond 18 uur. In een deel van de Stationsstraat en in de, Berlingmolenstraat en de Pieter Boncquetstraat zal er eveneens een parkeerverbod zijn.

Hou er ook rekening mee dat door werken een gedeelte van de Watervalstraat, ter hoogte van Sioen er geen verkeer mogelijk is.