Zwalpende bestuurder (56) speelt rijbewijs vijftien dagen kwijt

Een 56-jarige man uit Wingene speelde afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt toen hij door de politie Kouter onderschept werd.

Tijdens de patrouille kruiste de politie zaterdagnacht om 00.40 uur zijn auto in de Zedelgemsesteenweg in Eernegem. Hij was aan het zwalpen over de weg en kon onderschept worden langs de Eernegemsestraat in Aartrijke. De 56-jarige man uit Wingene was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (JH)