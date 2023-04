Zeven bestuurders onder invloed betrapt tijdens verkeersactie Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een verkeersactie en daarbij moesten 161 bestuurders een ademtest afleggen. Zeven bestuurders hadden te veel gedronken.

De alcoholcontroles vonden afgelopen weekend plaats op vier verschillende locaties op het grondgebied van politiezone Westkust, in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. Er werd telkens gecontroleerd op het gebruik van alcohol in het verkeer.

Tussen 19 uur zaterdagavond en 3 uur zondagmorgen legden 161 bestuurders een ademtest af. Zeven bestuurders hadden te veel alcohol gedronken en mochten geen voertuig meer besturen. Eén bestuurder blies alarm. Diens rijbewijs werd voor drie uren ingehouden en een onmiddellijke inning van 189,02 euro werd opgesteld. Zes andere bestuurders bliezen positief. Vijf van hen leverden hun rijbewijs voor zes uren in. Bij één bestuurder was de alcoholconcentratie hoger dan 1,49 promille. Diens rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Daarnaast werden nog vier onmiddellijke inningen uitgevoerd. Twee van 184,02 euro omdat een kind niet werd vervoerd in een geschikt kinderbeveiligingssyteem, en twee van 126,02 euro wegens het niet dragen van een gordel of omdat een motorvoertuig niet correct was verlicht. (JH)