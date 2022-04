Zestien nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen

Onze provincie krijgt zestien nieuwe trajectcontroles, twee extra snelheidscamera’s en een bijkomende roodlichtcamera. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aangekondigd. “Trajectcontroles zorgen voor een daling van meer dan 50 procent van het aantal zware verkeersongevallen”, klinkt het.

Over heel Vlaanderen plant minister Peeters 43 nieuwe trajectcontroles, acht roodlichtcamera’s en zes nieuwe snelheidscamera’s langs gewestwegen. De investeringen kaderen in het Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. Het waren de lokale besturen zelf die, op basis van hun eigen ervaring, een voorstel tot locatie voor de nieuwe camera’s konden indienen. Van de 43 nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen komen er zestien in West-Vlaanderen.

Vooral de gemeente Oostkamp krijgt er met vier trajectcontroles een flink stuk verkeersveiligheid bij. De controles komen langs de N50 (Kortrijksestraat/Brugsestraat) en de N368 (Proosdijstraat). In Anzegem komen er trajectcontroles langs de N382 (Bevrijdingslaan/Statiestraat) en N36 (Peter Benoitstraat). Koksijde krijgt er eentje in de Veurnekeiweg/Nieuwpoortkeiweg, Torhout langs de Rijksweg (N35) en de Roeselaarseweg (N32). Het wordt ook opletten geblazen op de N314 tussen Wijtschate en Mesen, op de Oosterlaan in Waregem, de Veurnseweg in Ieper, de Rijksweg in Lendelede en langs de Stationsstraat in Oudenburg.

6,7 miljoen euro

De nieuwe roodlichtcamera is voorzien voor de Randweg in Meulebeke, de nieuwe snelheidscamera’s komen op de Doorniksesteenweg in Avelgem en de Brugsesteenweg in Pittem. “Het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid is bewezen. Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78%. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect met een daling van meer dan 50%”, zegt minister Peeters.

De installatie start nog in 2022 en moet ten laatste in 2023 afgerond zijn. Minister Peeters trekt hiervoor in totaal 6,7 miljoen euro uit.