Zes trampassagiers betrapt met drugs tijdens politieactie op openbaar vervoer

Politiezone Westkust hield afgelopen vrijdag een grote controleactie waarbij gecontroleerd werd op openbaar vervoer. Het ging om controles op de tram en DK-bus in De Panne. Zes passagiers werden met een hoeveelheid drugs betrapt.

De controleactie vond afgelopen vrijdag plaats tussen 14 uur en 20 uur. Het ging om een samenwerking tussen politiezone Westkust, een hondenteam van politiezone Vlas, twee aspirant-hoofdinspecteurs en één aspirant-inspecteur bij de West-Vlaamse Politieschool. Er was ook bijstand van de Dienst Vreemdelingenzaken. De actie startte om 14 uur en eindigde om 20 uur. Tijdens de controleactie werden de tramstellen ter hoogte van halte ‘Moeder Lambik’ in De Panne gecontroleerd. In de Duinhoekstraat in De Panne werd de DK-bus gecontroleerd. Dat is de bus die rijdt tussen De Panne en Duinkerke. Tussen 15.30 en 16.30 uur, aan het einde van de schooltijd, werd de controle even verplaatst naar de tramhalte ‘Kerk’ in De Panne. De drugshond duidde twintig personen aan die mogelijk drugs bij zich hadden. We troffen bij zes verschillende trampassagiers drugs aan, goed voor bijna 30 gram cannabis en één joint. Er werd ook één geseind persoon aangetroffen.

“Onze politiezone Westkust maakt al jaren een prioriteit van de strijd tegen drugs en de aanpak van transmigratie”, zegt Sander Loones, voorzitter van politiezone Westkust. “Ook daarom doen we zeer regelmatig controles op het openbaar vervoer en dat zullen we blijven doen. Meer dan ooit. De boodschap is duidelijk: geen overlast en geen drugs aan onze Westkust.” (JH)