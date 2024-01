Zes extra alcolabs in Brugge voor wie een glaasje op heeft

Aan de alcolabs in Brugge kan je op elk moment gratis een blaastest doen. Zo weet je of je nog veilig met de auto naar huis kan rijden. Op die manier werden al meer dan 6.000 tests afgenomen. Door dit succes werden de alcolabs nu uitgebreid met zes nieuwe toestellen.

In 2020 werd er al een alcolab geplaatst in het Entrepot. In 2022 volgde een eerste uitbreiding met drie toestellen in Interparking ’t Zand aan de betaalterminal kant Concertgebouw, Interparking Biekorf en in cultuurcentrum Daverlo. Nu werden er ook nieuwe toestellen geplaatst aan de Student Village ‘Het Cachot’, aan de Magdalenazaal en in de parkings Interparking Station, Katelijnestraat, ’t Pandreitje en parking ’t Zand paviljoen C. Bij de alcolabs werd telkens ook een informatiepaneel in verschillende talen voorzien.