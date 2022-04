Zes bestuurders betrapt tijdens controleactie van politie Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een geplande controleactie, die zowel zaterdagavond als in de nacht van zaterdag op zondag doorging. Ondanks de aankondiging lieten zes bestuurders zich toch betrappen.

De controleplaatsen waren op de N34 tussen De Panne en Sint-Idesbald, aan de Sluizen in Nieuwpoort, in de Toekomstlaan in Oostduinkerke en ter hoogte van Ten Bogaerde in Koksijde.

Niet verzekerd

Van de 72 gecontroleerde bestuurders keken er zes te diep in het glas. Vier van hen bliezen “alarm”, wat inhoudt dat ze tussen de 0.51 en 0.80 promille in het bloed hadden. Twee anderen bliezen positief en hadden dus meer dan 0,80 promille in het bloed. Een bestuurder reed met een niet verzekerd voertuig. Het voertuig werd getakeld en in beslag genomen. Een bestuurder reed in het weekend na 22 uur met een voorlopig rijbewijs. Verder was nog een voertuig niet geldig gekeurd. Tot slot betrapte de politie nog twee fietsers zonder verlichting. (JH)