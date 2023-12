Zes bestuurders betrapt onder invloed tijdens actie van politie in De Haan en Bredene

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie van Bredene/De Haan de eerste verkeersactie in het kader van de winterBOB-campagne.

In De Haan en in Bredene werden in totaal 242 bestuurders gecontroleerd. Vijf hadden te veel alcohol op en één bestuurder werd betrapt op drugs in het verkeer.

Drie bestuurders die alarm bliezen dienden hun rijbewijs voor drie uur in te leveren. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Eén zag het rijbewijs voor zes uur ingehouden. Voor een andere gold een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van 15 dagen. Een bestuurder legde positieve drugsspeekseltest af, wat resulteerde in een onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs voor 15 dagen.

Verder werden nog een vijftal andere verkeersinbreuken vastgesteld en werd iemand betrapt met een verboden wapen.