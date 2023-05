Zes bestuurders betrapt onder invloed in Westkust: een iemand gebruikte drugs

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een verkeersactie op verschillende locaties op het grondgebied. Er werden in totaal zes bestuurders betrapt: vijf onder invloed van alcohol en een iemand onder invloed van drugs.

De controleacties vonden tijdens het voorbije verlengde weekend plaats op verschillende locaties in de zone De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. 422 bestuurders moesten een ademtest afleggen met de alco-sensor. “Drie bestuurders bliezen alarm”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Hun rijbewijs werd voor drie uren ingehouden en we stelden een onmiddellijke inning op. Eén bestuurder blies positief en leverde zijn rijbewijs voor 6 uren in. Van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Eén bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens druggebruik in het verkeer. Het voertuig werd getakeld. We stelden ook twee processen-verbaal op wegens drugsbezit. Verder stelden we één onmiddellijke inning op wegens het niet dragen van de gordel en één proces-verbaal voor het sturen zonder geldig rijbewijs. We stelden tot slot twee processen-verbaal van waarschuwing op wegens verschillende verkeersinbreuken.” (JH)