West-Vlaming rijdt het vaakst onder invloed: komend weekend extra scherpe controles

Het aandeel chauffeurs dat onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur wordt betrapt, ligt al jaren het hoogst in West-Vlaanderen. Tijdens het weekend zonder drugs en alcohol in het verkeer, van 3 tot en met 6 december, verscherpen de West-Vlaamse politiezones hun controle-acties, in samenwerking met de federale politie.

De resultaten van de recente BOB-campagnes liegen er niet om: alcohol en drugs blijven een probleem in het verkeer in West-Vlaanderen. Bij de winter-BOB van eind vorig, begin dit jaar blies 3,09 procent van de gecontroleerde bestuurders in West-Vlaanderen positief, bij de zomer-BOB lag dat cijfer op 4,46 procent. Telkens lag het aandeel chauffeurs onder invloed ver boven het Vlaamse gemiddelde. Sterker nog: bij zowat alle edities van de verscherpte politiecontroles de laatste vijf jaar noteert West-Vlaanderen het hoogste percentage betrapte bestuurders van alle provincies. Enkel in de winter van 2019-2020 lag het aandeel positieve alcohol- en drugtesten in Oost-Vlaanderen hoger dan bij ons.

Net daarom organiseert de Provincie West-Vlaanderen komend weekend specifieke controle-acties, als aftrap van de BOB-campagne deze winter. Tussen vrijdag 3 en maandag 6 december organiseren de politiezones en de federale politie op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé het weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer. “Sensibiliseringscampagnes als Mijn BOB is top! en Groot gelijk dat je nuchter rijdt zijn essentieel, maar ook handhaving is nodig om de doelstelling van 100 procent nuchter rijden te halen”, benadrukt gouverneur Decaluwé. (OV)