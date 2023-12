West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer ingezet in Kuurne: “Provincie scoort slecht in de cijfers”

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé wordt de nationale winterse BOB-campagne in onze provincie ingezet met het “West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer” tussen vrijdag 1 en maandag 4 december. De Brugsesteenweg in Kuurne was de eerste plek waar er een West-Vlaamse politiezone een controle hield dit weekend. Dat was vanaf 16 uur op vrijdagavond.

Het West-Vlaamse weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer kadert in een nationale BOB-campagne over heel het land. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé coördineert de verschillende politiezones in de provincie zodat er het hele weekend door gerichte controles kunnen plaatsvinden. De eerste gecontroleerde personen in onze provincie reden op de Brugsesteenweg in Kuurne rond 16 uur.

“Op de Brugsesteenweg rijden er heel wat mensen op dit uur”, opent David Camerlynck, hoofdcommissaris van politiezone Vlas. “We kozen ervoor om redelijk vroeg te beginnen omdat er soms wat mensen een glaasje drinken na de laatste werkdag. Voorlopig blies, gelukkig, nog niemand positief (het interview vond plaats om 17 uur 15, red.). Ook later in het weekend houden we controles. Dat zal niet enkel op de Brugsesteenweg zijn, maar ook op andere locaties in het stadscentrum, de deelgemeentes en andere gemeenten van de politiezone. We proberen de belangrijkste wegen te nemen en focussen op straten waar er cafés en restaurants zijn.”

Alcohol én drugs

“Dit is een algemene oproep om nuchter aan het stuur te zitten. Dat gaat dan over zowel alcohol als drugs. Er is bijvoorbeeld een opmars in lachgas in de regio”, zegt gouverneur Decaluwé. “Ik ben trouwens altijd benieuwd naar de cijfers van de provincie, want we scoren eigenlijk niet goed. Het feit dat het hier allemaal wat landelijker is, kan daar mee te maken hebben, maar iedereen moet eigenlijk gewoon vooraf duidelijk een BOB afspreken.”

David Camerlynck, hoofdcommissaris van politiezone Vlas, en gouverneur Carl Decaluwé (rechts) © Rémi Bruggeman

De campagne focust trouwens niet enkel op alcohol in het verkeer, maar ook op gsm-gebruik, gordeldracht en snelheid. Gouverneur Carl Decaluwé verklaart: “De gewestwegen bij ons zijn meestal recht. Dat lokt snelheid uit. Vandaar het belang van trajectcontroles. Meer en meer trajectcontroles werken, eindelijk. Dat zal een ongelofelijke invloed hebben op de snelheidsovertreders, want snelheid is nog steeds de grootste killer in het verkeer.”

Nakende fusie politiezone

In Ingelmunster werkten de politiezone (M)IDOW en Riho samen voor de controles. “Dit is een eerste samenwerking tussen de twee politiezones die later meer zullen samenwerken”, aldus Decaluwé. Sinds de fusie tussen Tielt en Meulebeke zal die tweede gemeente immers opgaan in de Tieltse politiezone, waardoor de politiezone MIDOW ophoudt met bestaan eind 2024. “Er is een protocol getekend tussen de overblijvende zone en de zone rond Roeselare (Riho, red.) om samen verder te gaan. Ik denk dat dat na de gemeenteraadsverkiezingen concreet zal worden”, sluit de gouverneur af.