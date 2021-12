Weinig positieve testen tijdens alcoholcontroles in politiezone VLAS: “Overgrote deel van bestuurders heeft de boodschap duidelijk begrepen”

Tijdens een BOB-wintercampagne, voerde de politiezone VLAS op zaterdagavond (en -nacht) 18 december gerichte alcoholcontroles uit. De verkeerspolitie stond opgesteld in de Meensesteenweg en Oudenaardsesteenweg in Kortrijk en op de Rijksweg in Lendelede.

Bij de controles op de Rijksweg werd ook hier nauw samengewerkt met de collega’s van de PZ RIHO, waardoor er controleposten in beide richtingen konden opgesteld worden.

Resultaten

Op de drie locaties samen werden in totaal 633 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. Slechts negen van hen hadden te veel gedronken, wat overeenkomt met 1,42%.

Twee overtreders moesten hun rijbewijs drie uur inleveren; hier werd de boete van 179 euro onmiddellijk betaald, de rest zal hun boete opgelegd krijgen via het parket/rechtbank. Vijf overtreders moesten hun rijbewijs zes uur inleveren. Bij de andere twee overtreders werd het rijbewijs, gezien de hoge graad van intoxicatie, onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Heel het jaar door alcoholcontroles

“Alle 624 bestuurders die volledig in orde waren, kregen de bekende BOB-sleutelhanger! In Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn er heel het jaar door alcoholcontroles. Uiteraard steekt de politiezone VLAS tijdens deze BOB-wintercampagne nog een tandje bij, want alleen door de pakkans te verhogen, loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp.”

“Het resultaat van dit weekend toont aan dat het overgrote deel van de bestuurders de boodschap heel duidelijk begrepen heeft”, aldus de korpschef van PZ VLAS.