Weekend zonder alcohol achter het stuur: 8 bestuurders onder invloed in zone Damme/Knokke-Heist

De lokale politie steunde het Weekend zonder alcohol achter het stuur met extra controles in Damme en Knokke-Heist. In totaal reden 8 van de 526 gecontroleerde bestuurders onder invloed van alcohol. Er zat ook een automobilist onder invloed van drugs achter het stuur. Het politieteam trok in totaal 2 rijbewijzen in.

Op zaterdag werd ook de flitswagen ingezet. In totaal reden 662 van de 2.446 gecontroleerde bestuurders te snel voorbij de flitswagen. Een hardrijder haalde zelfs een topsnelheid van 160 kilometer per uur waar slechts 70 is toegelaten. De bestuurder moet zich binnenkort verantwoorden bij de politierechtbank.

De controles lopen ook na het weekend door. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via het webformulier.