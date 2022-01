Vrouw is rijbewijs 15 dagen kwijt na fikse ademtest in Kortemark

In de Stationsstraat in Kortemark zette de politie donderdagavond rond 19.20 uur een vrouw aan de kant omdat ze opviel in het verkeer. Of beter: ze viel eigenlijk niet op, want ondanks de duisternis reed de vrouw rond zonder dat ze de lichten van haar wagen aanstak.

Al gauw bleek dat de 55-jarige vrouw ook reed onder invloed van alcohol. Ze legde dan ook een positieve ademtest af. Vervolgens werd overgegaan tot een ademanalyse met een positief eindresultaat van 1,86 promille. Het rijbewijs van de dame werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (JH)