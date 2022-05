Vrachtwagensluis in Sint-Eloois-Vijve betrapt veertig bestuurders per week

De invoering van de vrachtwagensluis in Sint-Eloois-Vijve werpt zijn vruchten af. Na een klein jaar heeft de politiezone Mira al 1.149 overtredingen vastgesteld. “De maatregel om zwaar verkeer uit de woonkern te weren, bewijst zijn nut”, stelt het stadsbestuur.

Het centrum van Sint-Eloois-Vijve wordt al jaren geteisterd door tientonners die door de Posterijstraat en de Aloise Biebuyckstraat razen. Nochtans moet het doorgaand vrachtverkeer sinds eind 2011 de Gentseweg (N43) en Expresweg (N382) volgen om pakweg Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve te bereiken.

In het najaar van 2018 vond er al een test met een mobiele vrachtwagensluis plaats. Daarbij wordt er een foto genomen van de nummerplaat van een vrachtwagen. Even verderop in de straat neemt een camera opnieuw een foto. Als er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto’s, wijst dat erop dat de vrachtwagen niet lokaal leverde. Een boete van 58 euro is dan zijn deel.

Eerste resultaten

Tijdens de gemeenteraad van juni 2019 stemden alle partijen in met de plaatsing van een vaste vrachtwagensluis, gekoppeld aan een permanente trajectcontrole. Die systemen zijn sinds juni vorig jaar werkzaam, waardoor het stadsbestuur nu de eerste cijfers naar buiten kan brengen. Sinds de invoering stelde de politiezone Mira 1.149 overtredingen vast.

“Voor de invoering van de vrachtwagensluis stelde de politie op twee uur tijd gemiddeld een zevental overtredingen vast”, zeggen burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) en schepen van Verkeer Philip Himpe (CD&V) in een persbericht. “Nu er constant controle is, worden gemiddeld een veertigtal overtredingen per week vastgesteld.”

De politiezone Mira stelt de overtredingen vast, de boetes worden door de federale overheid geïnd. Het stadsbestuur wijst erop dat de repressieve aanpak zijn nut bewijst en hoopt dat het aantal overtredingen daalt.

Vijfs oppositieraadslid Maxim Laporte, die net zoals CD&V-raadsleden Charka Dewaele en Henri Destoop pleitbezorger was van de vrachtwagensluis, reageert tevreden op de cijfers. “De Vijvenaars liggen al meer dan tien jaar letterlijk en figuurlijk wakker van de vele vrachtwagens die door de dorpskern passeren. De vrachtwagensluis is een goede zaak”, zegt Laporte, die meteen een kanttekening maakt. “Maar het aantal overtredingen daalt niet. We stellen zelfs een stijging vast sinds begin dit jaar. Er moet daarom nog meer ingezet worden op preventie en sensibilisering bij hardnekkige overtreders.” (PNW)