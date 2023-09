Vrachtwagen maar liefst 31% overladen tijdens verkeersactie in Nieuwpoort en Koksijde

De RVA, de Arbeidsinspectie en politiezone Westkust hielden vorige week donderdag een nieuwe gezamenlijke verkeersactie in Nieuwpoort en Koksijde. Er werd een chauffeur van een voertuig betrapt, dat liefst 31% overladen was.

De actie vond vorige week donderdag plaats in de Kinderlaan in Nieuwpoort en aan de Wulpenbrug in Koksijde. De politie stelde er zes overtredingen vast. “Eén voertuig was zo zwaarbeladen dat het maar liefst 31 % boven de toegelaten maximale capaciteit geladen was”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Als gevolg daarvan werd het keuringsbewijs ingehouden en werd de lading overgeladen op een ander voertuig dat wel geschikt was om de lading te dragen. Een koeriersdienst – dus bezoldigd zakenvervoer – werd betrapt met een voertuig dat niet geldig was gekeurd. Ook hier hanteerden we dezelfde aanpak en hevelden we de lading over naar een voertuig met geldig keuringsbewijs en vervoersvergunning.”

Fraude met tachograaf

“Daarnaast stelden we een proces-verbaal op voor een bestuurder die reed zonder geldig rijbewijs, schreven we een onmiddellijke inning van 350 euro uit wegens ontoereikende ladingzekering en kreeg een andere bestuurder – geen zakenvervoer – een proces-verbaal van waarschuwing omdat het keuringsbewijs niet geldig was. Tot slot bevond zich onder de overtreders een bestuurder die met de bestuurderskaart van iemand anders reed. Dit resulteerde in een forse onmiddellijke inning van 2.640 euro vanwege fraude met de tachograaf. De bestuurderskaart van de afwezige bestuurder werd in beslag genomen.”

Daarnaast stelden de RVA en de Arbeidsinspectie twee gevallen van illegale tewerkstelling vast en één geval van illegaal verblijf. Zij stelden hiervoor drie processen-verbaal op. (JH)