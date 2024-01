Vorig jaar ruim 10.000 parkeerboetes meer in Brugge dan in 2022, Langerei spant de kroon

In 2023 werden 69.433 parkeerboetes uitgeschreven, dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar. De straat met de meeste parkeerboetes is de Langerei. Een miljoen automobilisten betaalde een bovengronds parkeerticket en dat leverde de stadskas 4,5 miljoen euro op.

Het jaar 2023 zit erop en de balans voor de parkeergelden en retributies voor het voorbije jaar is opgemaakt. “Op alle vlakken zien we een stijging ten opzichte van het vorige jaar”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Parkeergelden

In 2023 werden in totaal bijna 1 miljoen parkeersessies opgestart (999.508) voor het bovengronds parkeren op openbaar domein. In totaal leverde dit meer dan 4,5 miljoen euro op.

In 2022 waren de inkomsten bijna 3,9 miljoen euro. “Het verschil heeft te maken met een stijging van het aantal gestarte parkeersessies (976.066, +2,5 procent), maar ook met de tariefverhoging die inging op 1 januari 2023”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De meeste tickets werden genomen voor het normale ‘langparkeertarief’: 716.365 (72 procent). De rest van de sessies werd opgestart als kortparkeren (189.094), werktarief (92.685) of cursistentarief (1.364).

Kiss&Ride

BRG1, de automaat op de Kiss & Ridezone aan de centrumkant van het station, blijft de plaats waar de meeste parkeersessies opgestart worden. In totaal werden hier 24.996 (digitale) tickets genomen. Dit is een stijging met bijna 4.000 tickets ten opzichte van 2022, maar nog altijd heel wat minder dan 2019 (30.252). De gemiddelde parkeerduur ligt in het weekend op 129 minuten en op weekdagen op 141 minuten.

Minder cash

Het aantal bestuurders dat met cash betaalt aan de automaat, is nog verder gezakt. Iets meer dan 15,50 procent van de bestuurders kiest ervoor om via de parkeerautomaat met cash te betalen. Vorig jaar was dat nog bijna 22 procent. In 2017 was dit iets meer dan 41 procent.

De meeste tickets worden nu betaald via bankkaart aan de parkeerautomaat (43,47 procent). SMS en app-parkeren zijn goed voor ongeveer 40 procent. “Vooral het app-parkeren heeft een grote stap voorwaarts gezet de voorbije jaren en heeft SMS-parkeren achter zich gelaten. Ondertussen betaalt 26 procent van de bestuurders hun parkeersessie via de app. Het aandeel SMS-parkeren ligt op 13 procent”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Als we dit vertalen naar inkomsten valt de achteruitgang van cashgeld nog meer op. Van alle inkomsten komt er slechts 6,33 procent uit cash. Het zwaartepunt ligt ook hier bij bankkaarten (47,66 procent). Digitaal parkeren (sms + app) samengeteld komt uit op 45 procent

Ondergrondse parkings

Ook in 2023 geldt dezelfde stijgende tendens voor de ondergrondse parkings van Interparking. In 2023 parkeerden er 1.984.669 voertuigen. Bijna 180.000 voertuigen meer dan vorig jaar (1.807.490).

In 2023 werden in Brugge totaal 69.433 retributies uitgeschreven op het grondgebied van Brugge. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van 2022 (58.804). 50.386 retributies waren voor rekening van voertuigen met een Belgische nummerplaat. 19.048 retributies (27 procent) werden uitgeschreven voor een buitenlandse nummerplaat.

Top 5

De straat met de meeste retributies is de Langerei met 2.124. De Ezelstraat staat op nummer twee met 1.966 retributies en de Langestraat op drie met 1.313. De Potterierei (1.286) en de Minderbroedersstraat (1.261) zorgen voor een volledige top 5.