Vlabel int 6.700 euro achterstallige belastingen, politie betrapt 116 hardrijders

In politiezone Westkust vonden maandag twee verkeersacties plaats. Bij een gezamenlijke actie met de Vlaamse Belastingdienst inde die laatste 6.703 euro achterstallige belastingen en schreef de politie voor 7.850 euro boetes uit. Later werden nog eens 116 hardrijders betrapt bij een mobiele flitsactie.

Een eerste verkeersactie hield de politie samen met de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in de Kinderlaan in Koksijde en de N34 ter hoogte van het Kattesas in Nieuwpoort. Er werden twaalf bestuurders betrapt die hun verkeersbelasting niet hadden betaald. Vlabel schreef twaal pv’s uit en inde zo een som van 6.703,17 euro.

De politie schreef twee zware boetes uit. Een chauffeur moest 4.000 euro betalen omdat het voertuig overladen was en een twee moest 3.850 euro ophoesten omdat hij niet in orde was met de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. “Een zware overlading kan het voertuig doen kantelen, de goederen kunnen gaan schuiven of van het voertuig vallen”, meldt de politie.

“Een persoon droeg geen veiligheidsgordel. We blijven dit tot treurens toe herhalen; de gordel kan je leven redden en zorgt ervoor dat je de kans om bij een ongeval zwaar gewond te raken aanzienlijk verkleint. Tot slot kregen vijf bestuurders een pv van waarschuwing.”

Later hield de politie nog een flitsactie van vijf uren waarbij in de Koksijdeweg in De Panne, de Astridlaan in Nieuwpoort en de Zeelaan in Koksijde werd gecontroleerd. In totaal werden 116 hardrijders betrapt. (JH)