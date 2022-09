Vijf weekendongevallen en acht rijbewijzen ingehouden in Torhout

De politie had het afgelopen weekend bijzonder druk in Torhout waar vijf verkeersongevallen gebeurden. Bij drie ongevallen reed de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs. Samen met een verkeersactie die de politie vrijdagnacht hield, werden in totaal acht rijbewijzen ingehouden, voor korte of lange duur.

De politie startte het weekend door vrijdagnacht van 23.45 uur tot 2 uur een verkeersactie te houden op het kruispunt van de Vredelaan met de Rijselstraat. Daarbij werden 117 bestuurders gecontroleerd van wie er vijf betrapt werden. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs voor drie uren inleveren, iemand voor de duur van zes uur en van een bestuurder werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Zaterdagmiddag net voor 15 uur moest de politie tussenbeide komen voor een eerste ongeval. In de Oostendestraat kwam het ter hoogte van het kruispunt met de Wijnendale-Molenstraat tot een kop-staartaanrijding tussen twee auto’s. Een 39-jarige man uit Torhout raakte daarbij lichtgewond. De wagen van een 47-jarige man uit Gooik moest getakeld worden.

Drie ongevallen in drukke nacht

Vooral zaterdagnacht was erg druk voor de politie met liefst drie ongevallen kort na elkaar. Om 3.30 uur verloor een 26-jarige man uit Lichtervelde in de Bollestraat de controle over zijn stuur. Hij botste eerst tegen een omheining van een huis en knalde daarna tegen een geparkeerde wagen die tot in de vooruit van een woning werd geduwd. De man raakte lichtgewond en legde nadien een positieve ademtest en speekseltest af, wat er op wijst dat hij ook drugs gebruikte. Hij speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.

Dat gold ook voor een 34-jarige man uit Kortemark even later. Die botste om 3.50 uur in de Tinnenburgstraat op de wagen van een 21-jarige man uit Aartrijke. Dat gebeurde toen hij de controle over zijn stuur verloor op een kruispunt. Ook de Kortemarknaar had teveel gedronken. Nog eens 20 minuten later reed een 24-jarige man uit Bredene in de Roeselaarseweg komende van een parking op een verhoogde middenberm waarbij hij twee verkeersborden aanreed. Een van die borden bleef haperen onder zijn auto maar toch vluchtte de man weg. Hij kon onderschept worden door de politie en legde eveneens een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. De brandweer moest de weg komen reinigen want er lagen brokstukken en olie op de weg.

Dronken en zonder nummerplaten

Zondagochtend moest de politie om 8.15 uur terugkeren naar de Roeselaarseweg na een kop-staartaanrijding aan de rotonde met de Rijselstraat. Hier was er geen alcohol in het spel. Wel raakte een 34-jaige vrouw uit Lichtervelde en haar twee dochters van 7 en 12 jaar lichtgewond. Het weekend werd nog met een valse noot afgesloten toen de politie zondagavond om 20.15 uur in de Tinnenburgstraat een auto zonder nummerplaten opmerkte. De 40-jarige vrouw reed dronken rond en haar rijbewijs werd eveneens voor 15 dagen ingehouden. (JH)