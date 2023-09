Vijf bestuurders betrapt met drugs op tram tijdens verkeersactie in Nieuwpoort

Op de Kaai in Nieuwpoort vond afgelopen weekend een grote controleactie plaats, zowel voor het wegverkeer als op de kusttram. Op de tram werden bij vijf personen een of meer druggerelateerde overtredingen vastgesteld, waaronder het bijhebben van verschillende drugs. In het verkeer werden vier rijbewijzen ingehouden.

De verkeerscontroles vonden plaats op drie plaatsen. Eerst werd een grote controle zaterdagavond uitgevoerd aan de Kaai in Nieuwpoort. Naast het verkeer werd gecontroleerd op verschillende trams en in de omgeving van de tramhalte. Daarbij was ook een hondenteam aanwezig. “Op vijf tramstellen controleerden we de aanwezige passagiers”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “We stelden bij vijf personen één of meerdere drugsgerelateerde overtredingen vast waaronder het bij zich hebben van marihuana, van een joint, van amfetamines maar ook van heroïne en van een flacon anabolen.”

115 ademtesten

Op de weg werden 115 bestuurders onderworpen aan een ademtest. “Eén bestuurder blies alarm”, vervolgt Ingels. “Het rijbewijs werd voor drie uren ingehouden. Twee andere bestuurders bliezen positief en moesten hun rijbewijs voor zes uren inleveren. Drie bestuurders bliezen meer dan 1,15 promille. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Ze zullen zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Daarna werd gecontroleerd in de Toekomstlaan aan de Wulpenbrug waar 56 bestuurders werden gecontroleerd. Twee bestuurders bliezen alarm en mochten drie uren geen voertuig meer besturen. Van een andere bestuurder trokken we het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen in. Op onze laatste halte in de Kerkstraat in De Panne blies geen enkele bestuurder alarm of positief. (JH)