Vijf auto’s getakeld van bestuurders die misbruik maken van parkeerkaart voor personen met handicap

Politiezone Westkust hield zondag een verkeerscontrole op vier plaatsen in de zone.

Er werd gecontroleerd in de Pylyserlaan en de Koksijdesteenweg in Koksijde, aan de N34 en in de Duinhoekstraat in Adinkerke. Er werden vijf bestuurders betrapt die misbruik maakten van de parkeerkaart voor personen met een handicap. Twee van hen gebruikten een vervalste kaart en drie van hen hadden een vervallen kaart bij. Ze kregen allemaal een boete en hun voertuig werd getakeld.

Daarnaast stelde de politie nog tal van andere inbreuken vast. Zo werden nog vijf boetes uitgeschreven voor bestuurders die parkeerden waar dat niet mocht en hadden nog eens vijf andere voertuigen geen geldige verzekering. Daarnaast waren er inbreuken op de gordeldracht, de nummerplaat, de keuring en droeg een motorrijder geen beschermende kledij. Een bestuurder had iets teveel gedronken en legde een ademtest ‘alarm’ af met als resultaat 0,76 promille. (JH)