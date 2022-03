Vier bestuurders zonder gordel betrapt tijdens verkeersactie in Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend een controleactie op het grondgebied en controleerde in totaal 52 bestuurders. “Opnieuw betrapten we vier bestuurders op het niet dragen van de gordel wat ernstige risico’s met zich meebrengt”, meldt de politie.

De politie hield de controleactie in het verkeer op zaterdag in de Kerkstraat in Koksijde, de Toekomstlaan in Oostduinkerke, de N34 ter hoogte van het Kattesas in Nieuwpoort en de Lindenlaan in De Panne. “52 bestuurders legden een ademtest af”, zegt woordvoerder Ine Deburchgraeve. “Een persoon had te veel gedronken, het ging om 0.71 promille. Zijn rijbewijs werd voor drie uren ingehouden en er volgde een onmiddellijke inning van 188,06 euro.”

“Helaas droegen tijdens de controles opnieuw vier personen geen veiligheidsgordel. De gordel halveert je risico om ernstig of dodelijk gewond te raken bij een ongeval. Als je geen gordel draagt, loop je een groot risico om bij een botsing uit de auto geslingerd te worden. In dat geval is er aanzienlijk minder kans dat je het ongeval overleeft. De vier personen kregen allemaal een onmiddellijke inning van 125,06 euro.”

Inhaalverbod

Daarnaast werden nog enkele processen-verbaal opgesteld of onmiddellijke inningen uitgevoerd. Een persoon hield zich niet aan het inhaalverbod in een fietsstraat met als gevolg een onmiddellijke inning van 67,09 euro. Verder waren er nog drie processen-verbaal van waarschuwing op. Een voor een niet gekeurde trekhaak, een voor een vervallen keuring en een voor het niet in orde zijn met de verzekering. Vervolgens was er nog een pv voor de technische eisen en het inschrijvingsbewijs. Tot slot volgde ook nog een administratieve inning van 400 euro wegens rondrijden zonder vergunning voor uitzonderlijk vervoer.

Nog dit: normaal zou de verkeersactie nog wat langer duren maar die moest vroegtijdig gestopt worden door de zware brand in het historisch kasteeltje ‘Houtsaeger’ in de Veurnestraat in De Panne. De beschikbare ploegen gingen naar daar om het verkeer in goede banen te leiden. Door de grote inzet van de hulpdiensten werd de straat immers afgesloten en daarom zette politie Westkust extra manschappen in ter plaatse. Uiteraard waren er ook ploegen aanwezig om vaststellingen te doen bij de brand zelf. (JH)