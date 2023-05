Vier bestuurders verliezen rijbewijs op ‘racebaan’ van Diksmuide

De verkeersdienst van politiezone Polder hield woensdag een snelheidscontrole zowel in Diksmuide als Kortemark. In totaal werden 112 hardrijders betrapt. Vier bestuurders reden zo snel dat ze meteen hun rijbewijs verloren. Dat gebeurde telkens in de Oudekapellestraat in Diksmuide.

De controles door de verkeersdienst van politie Polder gingen woensdag afwisselend door in Kortemark en Diksmuide. Tijdens het politieoptreden werden 112 snelheidsduivels geverbaliseerd. Van 9 uur tot 11 uur werd er gecontroleerd in de Koekelarestraat in Kortemark. In totaal werden er hier 376 voertuigen gecontroleerd. Hiervan waren er 81 in overtreding. Negen voertuigen werden geïntercepteerd. In de namiddag werd er gecontroleerd in de Oudekapellestraat in Diksmuide.

Die baan staat bekend als een echte racebaan in de Westhoek en tal van betrapte bestuurders moesten er zich al voor verantwoorden in de politierechtbank. Tussen 13 uur en 15 uur werden er hier in totaal 349 voertuigen gecontroleerd. 31 bestuurders waren in overtreding. Er werden 10 voertuigen geïntercepteerd. Vier rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken omdat de bestuurders 40 kilometer per boven de toegelaten snelheid reden. Ook werd een buitenlands voertuig aan de ketting gelegd omwille van een tijdelijke inbeslagname in afwachting van de betaling van een boete. (JH)