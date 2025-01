Vier bestuurders onder invloed en twee fikse boetes voor onwettig vervoer van pakjes

Bij de grote controleactie zette de politie 15 medewerkers in en werden 460 bestuurders onderworpen aan een ademtest.

“We startten de controleactie in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Tussen 10.50 uur en 12.10 uur werd bij 107 bestuurders een ademtest afgenomen. Eén bestuurder moest het voertuig voor drie uren aan de kant laten staan, van een andere bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Er werd één proces-verbaal opgesteld omdat het keuringsbewijs reeds 5 jaar verstreken was. Negen personen en zeven voertuigen werden aan een grondige controle onderworpen.”

Geen vergunning pakjes

“In de Albert I Laan in Nieuwpoort legden 172 bestuurders tussen 13.30 en 15 uur een ademtest af. Eén rijbewijs werd voor drie uren ingehouden. We stelden ook één onmiddellijke inning op omdat het correcte kinderzitje in de wagen ontbrak en twee onmiddellijke inningen van elk 1.500 euro omdat men niet over de juiste vergunning beschikte om pakjes te vervoeren. Zeven voertuigen en tien personen werden uit het verkeer gehaald en grondig gecontroleerd. Van 15.30 uur tot 17 uur stelden we ons controledispositief op in de Kerkstraat in De Panne. Van 166 bestuurders werd gecontroleerd of zij te veel alcohol hadden gedronken om nog een voertuig te mogen besturen. Alle gecontroleerde bestuurders bliezen safe. We haalden twee voertuigen en vier personen uit het verkeer voor een grondige controle. We namen één voorwerp in beslag dat kon dienen als wapen. ’s Nachts van 00.20 uur tot 01.20 uur legden 20 bestuurders in de Toekomstlaan in Koksijde een ademtest af. Van één bestuurder werd het rijbewijs voor zes uren ingehouden.” (JH)