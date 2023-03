Vier bestuurders betrapt onder invloed tijdens verkeersactie in Polder

Afgelopen weekend voerde politiezone Polder een grote verkeersactie uit in Kortemark en Diksmuide inzake alcohol in het verkeer. Vier bestuurders werden betrapt onder invloed en moesten hun rijbewijs afgeven. Een iemand speelde zijn rijbewijs kwijt.

De verkeersactie ging zaterdag door in de Esenstraat in Kortemark, de Kaaskerkestraat en de Oostendestraat in Diksmuide. De verkeersdienst van Polder controleerde in totaal 1.075 bestuurders op alcohol. Drie bestuurders reden onder invloed. Van twee werd het rijbewijs ingehouden voor zes uur en van de andere bestuurder werd het voertuig ingehouden omdat de chauffeur geen rijbewijs kon voorleggen. Een andere bestuurder legde een alarmerende ademtest af en kreeg hiervoor een onmiddellijke inning van 189,02 euro en de inhouding van het rijbewijs voor 3 uur opgelegd.

Andere overtredingen

Tijdens de acties werden ook nog andere inbreuken vastgesteld. Zo werden twee onmiddellijke inningen van elk 126,02 euro uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Een andere bestuurder reed met een buitenlands voertuig zonder attest en kreeg hiervoor een onmiddellijke inning van 68,02 euro. Voor een overladen bestelwagen werd een administratieve boete uitgeschreven van 400 euro. Ten slotte werden er nog processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. (JH)