Verkeerspolitie controleert vrachtwagens met gevaarlijk goederentransport

Op donderdag 1 december was er een gezamenlijke wegcontrole door de verkeerspolitie van de Politiezones VLAS en RIHO. Samen met specialisten van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) controleerden zij in totaal 12 vrachtwagens op hun transport van gevaarlijke goederen en alle wettelijke reglementeringen die daarmee gepaard gaan.

De controles gebeurden op de Rijksweg in Lendelede. Het ging om een zogenaamde ADR-controle en werd uitgevoerd als praktijkoefening die deel uitmaakt van de voortgezette vorming tot ADR-specialist. De ‘Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ is een overeenkomst waarbij 54 landen zijn aangesloten, waaronder België en Nederland. Deze overeenkomst, ook bekend als het ADR, bevat bepalingen voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Er werd controle gedaan op verschillende ADR-voertuigen, zowel colli-transporten als tankwagens. 12 dergelijke vrachtwagens werden aan de kant gezet, daarbij werden volgende inbreuken vastgesteld. De bestuurder moest telkens een onmiddellijke inning betalen:

1 bestuurder vervoerde vaten met gevaarlijke stoffen waarvan restanten aanwezig waren op de buitenzijde van de verpakking

1 vrachtwagen had een band waar hele stukken uit waren, de bestuurder moest ter plaatse de band laten vervangen vooraleer hij terug verder mocht rijden

1 bestuurder werd betrapt op het rijden zonder bestuurderskaart

1 vrachtwagen was niet vergund om vervoer te doen

1 bestuurder kon geen correcte vrachtbrief ADR voorleggen

1 bestuurder kon ter plaatse geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen, maar bleek uiteindelijk wel verzekerd

1 bestuurder kon ter plaatse geen vervoersvergunning voorleggen, maar bleek uiteindelijk wel vergund

“Heel wat gecontroleerde vrachtwagens (58 %) bleken dus niet in orde te zijn. Aangezien het telkens gaat om wegvervoer van gevaarlijke producten (giftig, brandbaar, oxiderend, bijtend of milieugevaarlijk) is het een meerwaarde dat de PZ Vlas over politiemensen beschikt die gespecialiseerd zijn in de ADR-materie. Dergelijke acties zijn dus zeker een must en worden in de toekomst nog voorzien.”