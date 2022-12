Verkeersdienst en interventiepolitie Oostende houden grote verkeersactie

De verkeersdienst van Politie Oostende hield afgelopen zaterdag een ruime verkeersactie met steun van de interventiepolitie. Want met de donkere en korte dagen is het des te belangrijker extra in te zetten op verkeersveiligheid.

84 autobestuurders ondergingen een alcoholcontrole, maar liefst 82 chauffeurs legden een negatieve test af. Twee andere bestuurders hadden de boodschap van geen alcohol achter het stuur niet begrepen: één persoon kreeg een onmiddellijke inning en speelde het rijbewijs drie uur kwijt, een tweede bestuurder was het rijbewijs zes uur kwijt en zag alles vervat worden in een proces-verbaal.

De politie controleerde ook op drugs in het verkeer. Eén bestuurder liet een negatieve speekseltest optekenen, een andere chauffeur legde een positieve test af en speelde het rijbewijs voor vijftien dagen kwijt met daarbij ook een proces-verbaal.

Pv’s

De politie hield ogen en oren open voor tal van andere inbreuken. “Zo werden onmiddellijke inningen – of OI’s – opgesteld voor het niet dragen van de gordel (4), het niet gebruiken van een kinderzitje (1) of het vervoeren van een kind op de schoot (1) – ronduit levensgevaarlijk”, vertelt de politie. “In één geval was er een boete voor het ontbreken van een brandblusapparaat en twee keer diende de politie op te treden voor het onrechtmatig claxonneren. Naast de OI’s stelde de politie nog enkele processen-verbaal op voor onverzekerde voertuigen (2), rijden spijts verval (1), het niet voldoen aan de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs (1) en een ongeldige inschrijving (1). Tot slot viel er één pv op te maken omdat het kwalificatiebewijs van een vrachtwagenbestuurder was vervallen.”