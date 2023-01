Verkeerscontroles in Oostende gaan onverminderd dor

Afgelopen weekend vonden twee grote verkeersacties plaats in Oostende. Op die manier blijven de politiediensten inzetten op verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Een eerste actie vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag in het kader van de bobcampagne. 87 voertuigen en hun bestuurders werden aan een controle onderworpen. Dat resulteerde in vier positieve ademtests. Tien speekseltests waren negatief. Verder stelde de politie ook processen-verbaal op voor opgefokte bromfietsen (2), sturen spijts verval (1), niet-verzekering en niet-inschrijving van een voertuig (1), niet-verzekering (3) en vervallen van keuringbewijs (1). Er vond één gerechtelijke takeling plaats en één onmiddellijke inning voor een onleesbare nummerplaat.

Daar stopte het niet bij. Afgelopen zaterdag was er ook een FIPA-actie, wat staat voor ‘full integrated police action’ en een samenwerking is tussen lokale en federale politiediensten. Daarbij werden in Oostende maar liefst 143 ademtests afgenomen – waarvan één positief – en nog eens tien speekseltesten, met ook één positief resultaat en een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. De politie stelde ook een resem andere inbreuken vast met een proces-verbaal als gevolg: het niet-voldoen aan de technische eisen (3), niet-verzekering (1) en niet-keuring (1) van een voertuig.

