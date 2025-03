Veertig zwartrijders betrapt bij nieuwe controleactie op bussen aan station van Kortrijk

Op woensdagnamiddag 12 maart voerden de politiezone Vlas en controleurs van De Lijn opnieuw een controleactie uit op overlast en zwartrijden op enkele drukke buslijnen aan de achterkant van het station van Kortrijk. Zoals steeds werd ook de drughond van politiezone Vlas ingezet.

In totaal werden er 557 personen gecontroleerd, verspreid over achttien bussen. Veertig personen konden daarbij geen (geldig) vervoersbewijs voorleggen en werden geverbaliseerd. Twee van hen werden door de politie geïdentificeerd omdat ze hun identiteitskaart niet bij zich hadden. Van alle personen die gecontroleerd werden, had niemand drugs op zak.

“Uit de resultaten blijkt dat deze gezamenlijke controleacties zeker nodig blijven, want er werden opnieuw heel wat personen geverbaliseerd die niet in orde waren met hun vervoersbewijs. Deze overtreders komen vaak ook in beeld bij het vaststellen van andere vormen van overlast rond het station, aan bushaltes en in schoolomgevingen”, aldus Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone Vlas.