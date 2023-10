Vanaf volgende week boetes bij fietscontroles politie Westkust

Vanaf volgende start politiezone Westkust met het opstellen van pv’s en geven van boetes tijdens het repressieve luik van de jaarlijkse fietscontroles. De voorbije weken werd ingezet in sensibiliseren.

Sensibiliseren en waarschuwen

Al verschillende jaren houdt politiezone Westkust bij de start van het nieuwe schooljaar en het vroeger donker worden fietscontroles aan de verschillende scholen op het grondgebied. Daarbij wordt altijd eerst enkele weken ingezet op sensibiliseren en waarschuwen, vooraleer er boetes worden uitgedeeld. “Die fietscontroles in de scholen zijn volop aan de gang.”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “We controleren de fietsen op defecten en duiden op een controlekaart de mankementen aan. We besteden hierbij extra aandacht aan correct werkende fietsverlichting. Het is de bedoeling dat aan de hand van de controlekaart de fiets op orde wordt gesteld.”

Repressieve campagne

Vanaf 15 oktober start de repressieve campagne. Is je fiets niet op orde, dan wordt een proces-verbaal opgesteld en krijg je een boete. Als fietser ben je verplicht verlicht tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, dus als het donker is of wordt, en in alle omstandigheden waarin je minder dan 200 meter ver kan zien. Een veilige fietser is altijd voorbereid op zo’n situatie en heeft een fiets met een goed werkende verlichting of heeft altijd losse verlichting bij zich. Naast goed werkende fietsverlichting is ook het dragen van een fluorescerend hesje en een fietshelm belangrijk voor je veiligheid. (JH)