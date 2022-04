Twee vrachtwagens uit verkeer gehaald in Diksmuide na controle

De verkeersdienst van politiezone Polder hield dinsdag een controleactie op het zwaar vervoer en werkte daarvoor samen met controledienst GOCA. Twee vrachtwagens, waarvan de opleggers respectievelijk 82% en 91% verschil in remkracht toonden tussen de assen, werden verboden tot het verkeer verklaard.

De controleactie op het zwaar vervoer ging door in de Roeselarestraat in Esen, deelgemeente van Diksmuide. Op de site van het wegendistrict van de overheid is een ruim terrein ter beschikking waar genoeg plaats is om de vrachtwagens te controleren. Op deze plaats houdt politie Polder regelmatig controles in samenwerking met GOCA, ook hun mobiele scanner kwam al ter plaatse. Deze keer werden in totaal 17 vrachtwagens gecontroleerd. Twee vrachtwagens werden verboden tot het verkeer verklaard, zeven chauffeurs kregen een boete opgelegd, allemaal voor overtredingen die rechtstreeks de veiligheid van het dagelijks verkeer in het gedrang kunnen brengen.

Enorm verschil in remkracht

De twee meest frappante overtredingen werden vastgesteld bij opleggers van twee vrachtwagens die een enorm verschil in remkracht toonden tussen de linker- en rechteras. “Bij de ene oplegger was er een remkrachtverschil van 82% en bij de andere van 91%”, meldt politiezone Polder. “Beide voertuigen werden verboden tot het verkeer. Van één oplegger was het remlicht en achterlicht defect. Eén voertuig kon geen vervoersvergunning voorleggen, maar kon aantonen dat er wel een vergunning was, een boete van 55 euro werd opgelegd.”

Meer acties op komst

“Eén voertuig bleef in gebreke met de ladingzekerheid want het voertuig was niet geschikt voor de lading die het vervoerde. Een onmiddellijke inning van 1.009,60 euro werd opgelegd. Twee bestuurders werden beboet voor het niet respecteren van de rij- en rusttijden. Voor het overschrijden van de maximale rijtijd zonder onderbreking werd een onmiddellijke inning van 154 euro opgelegd. Voor het niet in acht nemen van de dagelijkse rusttijd werd een onmiddellijke inning van 165 euro opgelegd.” De politie zal ook in de toekomst nog dergelijke acties herhalen. (JH)