Twee rijbewijzen van bestuurders onder invloed ingehouden in Torhout

Een patrouille van politiezone Kouter moest zondagochtend op korte tijd twee rijbewijzen intrekken van bestuurders onder invloed in Torhout.

Een eerste keer moesten ze zondagochtend rond 5.25 uur tussenbeide komen in de Roeselaarseweg in Torhout. Daar zag de patrouille hoe de bestuurder van een personenwagen de tijdelijke werflichten ter hoogte van de werken negeerde en door het rood reed. De wagen kan even verder aan de kant gezet worden. De bestuurder was zowel onder invloed van alcohol als verdovende middelen. Hij legde een positieve ademtest en positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man mag zich nog verwachten aan een bezoekje bij de politierechter.

Even later rond 8 uur, kreeg de politie een melding van een bizar verkeersongeval in de Bosdreef. Een 25-jarige man uit Wevelgem reed met zijn personenwagen langs de Bosdreef komende uit de richting van de Ruddervoordestraat. Wanneer hij plots merkte dat de Bosdreef onderbroken is, reed hij met zijn wagen achteruit waarbij hij tegen en over een betonnen en houten omheiningspaal van een weide reed. Zijn wagen zat daarna vast op de betonnen en de houten omheiningspaal. Hij was niet gewond maar wel onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af waarna zijn rijbewijs voor 6 uur werd ingehouden. Zijn wagen werd getakeld. (JH)